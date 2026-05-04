Bhabanipur Assembly Election Result: क्या नंदीग्राम का बदला ले पाएंगी ममता बनर्जी या सुवेंदु अधिकारी रचेंगे इतिहास, नतीजे आज

2016 से 2021 तक भवानीपुर में टीएमसी की बढ़त बनी रही, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा। 2021 के सामान्य चुनाव में भाजपा 35% के करीब पहुंच गई। लोकसभा चुनावों में भी अंतर घटा। मतदाता सूची संशोधन, बाहरी मतदाताओं का मुद्दा और हिंदू वोट बैंक जैसे फैक्टर इस बार चर्चा में हैं। सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के हीरो के रूप में भवानीपुर में भी दम दिखाने का दावा कर रहे हैं, जबकि ममता अपनी जड़ों और विकास कार्यों पर भरोसा जता रही हैं।