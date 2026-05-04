West Bengal Election Result 2026: मतगणना से पहले नेताओं की आई प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा

West Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी आज यह स्पष्ट हो जाएगा। प्रदेश की 294 में से 293 सीटों पर मतगणना शुरू होगी। इससे पहले नेताओं की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। टीएमसी के नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी अपनी जीत बता रहे है। हालांकि बता दें कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस बार प्रदेश में टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है।