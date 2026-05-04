West Bengal Election Result 2026: काउंटिंग से पहले ममता की करीबी शशि पांजा बोलीं, ‘काउंटिंग सेंटर पर हम बंदूक लेकर नहीं आए’

आज पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव (West Bengal Election Result 2026) के नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में नतीजे से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की करीबी व मंत्री शशि पांजा का बयान भी आया है। TMC नेता और श्यामपुकुर सीट से उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा कि हम वे सभी कागजात साथ लाते हैं, जिनके जरिए हम वोटों की गिनती पर नज़र रखते हैं। यह सारा काम चुनाव आयोग का है। यहां सब कुछ ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है। क्या हम यहां झगड़ा करने आए हैं? क्या हम यहां गोलियां, गोला-बारूद और पिस्तौल लेकर आए हैं?