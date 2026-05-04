West Bengal Election Result 2026: काउंटिंग से पहले ममता की करीबी शशि पांजा बोलीं, ‘काउंटिंग सेंटर पर हम बंदूक लेकर नहीं आए’

शशि पांजा , टीएमसी नेता (फोटो- ANI)
आज पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव (West Bengal Election Result 2026) के नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में नतीजे से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की करीबी व मंत्री शशि पांजा का बयान भी आया है। TMC नेता और श्यामपुकुर सीट से उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा कि हम वे सभी कागजात साथ लाते हैं, जिनके जरिए हम वोटों की गिनती पर नज़र रखते हैं। यह सारा काम चुनाव आयोग का है। यहां सब कुछ ऐसे ही फेंक दिया जा रहा है। क्या हम यहां झगड़ा करने आए हैं? क्या हम यहां गोलियां, गोला-बारूद और पिस्तौल लेकर आए हैं?
इधर, फेंके गए वीवीपैट स्लिप पर चुनाव आयोग का बयान भी सामाने आया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो VVPAT पेपर स्लिप्स दिखाई गई हैं, वे मतदान के दिन से पहले किए गए मॉक पोल (अभ्यास मतदान) से जुड़ी हैं, न कि मतदान के दिन हुए असल चुनाव से। इसके अलावा, एक विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है, और सत्यापन तथा ज़रूरी कार्रवाई के लिए एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज की गई है।
मतगणना केंद्र के बाहर खड़े एक टीएमसी के कार्यकर्ता ने कहा कि वे हमें फाइलें या पेन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन BJP के पोलिंग एजेंटों को उन्हें अंदर ले जाने की अनुमति है। नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। हम ममता बनर्जी के लोग हैं। इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है।
आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने मतगणना से पहले कहा कि एक सुनामी आने वाली है। बंगाल की जनता ने 92% मतदान करके एक सुनामी को आमंत्रित किया है; इसके खिलाफ खड़े सभी नेता उड़ जाएंगे।
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