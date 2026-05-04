West Bengal Assembly Election 2026 Live: मतगणना शुरू होने से पहले भवानीपुर में हंगामा

इस चुनाव में रिकॉर्ड 92.47 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि, दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट पर चुनाव रद्द करना पड़ा। वहां गंभीर चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थीं, जिसके चलते अब 21 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा तैनात की गई है। करीब 200 कंपनियां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सिर्फ काउंटिंग सेंटर्स के लिए लगाई गई हैं। इनके अलावा राज्य पुलिस और राज्य सशस्त्र बल भी तैनात हैं। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए काउंटिंग हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।