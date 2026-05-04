Behrampur Assembly Election 2026 Live: अधीर पहुंचेंगे विधानसभा या खिलेगा कमल? TMC उम्मीदवार भी दे रहे कड़ी टक्कर, नतीजे आज

बहरामपुर विधानसभा सीट 1951 में अस्तित्व में आई। 1951 से 2006 तक इसे बराहमपुर नाम से जाना जाता था। 2011 के डिलिमिटेशन के बाद इसका नाम बहरामपुर हो गया। इस सीट में पूरी बहरामपुर नगरपालिका तथा बहारमपुर सीडी ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतें शामिल हैं।1951 से 2006 तक कांग्रेस ने 8 बार, RSP ने 3 बार और CPI ने 2 बार जीत हासिल की। 2006 में निर्दलीय मनोज चक्रवर्ती विजयी हुए। 2011 और 2016 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर सीट जीती। 2021 में BJP के सुब्रत मैत्रा (कंचन) ने TMC के नारू गोपाल मुखर्जी को 26,852 वोटों से हराकर पार्टी का खाता खोला। TMC ने इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं की है।