Tamil Nadu Election Results: क्या सीएम स्टालिन आसानी से लगाएंगे कोलाथुर में ‘विजयी चौका’ या मिलेगी टक्कर?

आज, 4 मई को देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का परिणाम (Assembly Election Results) सामने आ जाएगा। देशभर की नज़र चुनावी परिणामों पर हैं। लोगों को इंतज़ार है कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। क्या सत्तारूढ़ पार्टी की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर नया शासन देखने को मिलेगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या डीएमके अपनी सत्ता बचाएगी या नई सरकार बनेगी। 234 सीटों में से कोलाथुर सीट हॉट सीट्स में से एक है क्योंकि इस सीट से तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन अपना गढ़ बचाने के लिए उतरे हैं, जहाँ से वह पिछली तीन बार से जीत रहे हैं।