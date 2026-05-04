Kerala Election Result 2026: क्या परवूर से खुलेगा UDF की सत्ता का द्वार? वीडी सतीशन की साख पर टिकी नजर

Kerala Election Result 2026 (Image: ChatGPT)
Kerala Election Result 2026:केरल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। राज्य की 140 सीटों में शामिल परवूर विधानसभा क्षेत्र प्रमुख हाई-प्रोफाइल सीटों में गिना जा रहा है। इस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) वी.डी. सतीशन चुनाव मैदान में हैं।
सतीशन इस सीट से लगातार छठी जीत की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के प्रमुख नेताओं में गिना जाता है और चुनाव परिणामों के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों में उनकी भूमिका पर भी नजर रहेगी।
एर्नाकुलम जिले की परवूर सीट एक तटीय क्षेत्र है जहां 1.9 लाख से अधिक मतदाता हैं। शुरुआती दौर में इस सीट पर वामपंथी दलों का प्रभाव रहा, लेकिन 2001 के बाद से यह सीट कांग्रेस के पास रही है।
वी.डी. सतीशन ने 2001 में यह सीट जीतकर वामपंथी प्रभुत्व को समाप्त किया था और तब से लगातार यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने करीब 21,301 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी।
इस बार उनके सामने एलडीएफ की ओर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता ई.टी. टायसन मास्टर उम्मीदवार हैं।
वी.डी. सतीशन की राजनीतिक यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई। वह केरल स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) से जुड़े रहे और बाद में कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। पेशे से वकील रहे सतीशन ने 1996 में पहली बार चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
इसके बाद उन्होंने क्षेत्र में लगातार सक्रियता बनाए रखी और 2001 में पहली जीत दर्ज की। तब से उन्होंने परवूर में एक स्थिर राजनीतिक आधार कायम किया है और लगातार पांच बार इस सीट से निर्वाचित हुए हैं।
यूडीएफ के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वी.डी. सतीशन को प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पिछले कार्यकाल में उनकी सक्रियता के कारण उनका नाम राजनीतिक चर्चाओं में बना रहा है। परवूर सीट पर उनका प्रदर्शन चुनाव के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों के आकलन में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा।
एलडीएफ उम्मीदवार ई.टी. टायसन मास्टर जो वर्तमान में काइपामंगलम से विधायक हैं, इस बार परवूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रचार में विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता दी है। वहीं, सतीशन ने प्रशासनिक पारदर्शिता और शासन से जुड़े मुद्दों को अपने अभियान का हिस्सा बनाया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी इस सीट पर उम्मीदवार उतारा है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।
विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार केरल में मुकाबला कड़ा रहने के संकेत हैं। एक्सिस माय इंडिया ने यूडीएफ को 78 से 90 सीटों का अनुमान दिया है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के अनुसार यूडीएफ 72 से 80 सीटों के बीच रह सकता है। जेवीसी के अनुमान में भी यूडीएफ को 72 से 84 सीटों के बीच बताया गया है।
राज्य में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था जिसमें अच्छी भागीदारी दर्ज की गई। परवूर सीट पर भी मतदाताओं की सक्रियता देखने को मिली। इस निर्वाचन क्षेत्र में उत्तरी परवूर नगर पालिका के साथ सात पंचायतें शामिल हैं जहां स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राज्य स्तरीय राजनीतिक समीकरण भी प्रभाव डालते हैं।
4 मई को होने वाली मतगणना में परवूर सीट के नतीजे सामने आएंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि मतदाताओं ने किस उम्मीदवार के पक्ष में फैसला दिया है। इस सीट का परिणाम राज्य के व्यापक चुनावी रुझानों के संदर्भ में भी देखा जाएगा। मतगणना के साथ ही रुझान सामने आने लगेंगे, जिससे केरल की अन्य सीटों की स्थिति भी स्पष्ट होती जाएगी।
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