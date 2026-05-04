Kerala Election Result 2026: क्या परवूर से खुलेगा UDF की सत्ता का द्वार? वीडी सतीशन की साख पर टिकी नजर

यूडीएफ के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वी.डी. सतीशन को प्रमुख चेहरों में गिना जाता है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पिछले कार्यकाल में उनकी सक्रियता के कारण उनका नाम राजनीतिक चर्चाओं में बना रहा है। परवूर सीट पर उनका प्रदर्शन चुनाव के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों के आकलन में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा।