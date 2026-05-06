West Bengal: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की अतिरिक्त सुरक्षा हटाई गई, DGP ने दी जानकारी

पश्चिम बंगाल के DGP सिद्धार्थ नाथ गुप्ता ने कहा, 'कुछ लोग सुरक्षा हटाए जाने की बात कर रहे थे। MP अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। Z+ श्रेणी के लिए फोर्स की तैनाती के बारे में 'येलो बुक' में साफ तौर पर बताया गया है। हम Z+ श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए 'येलो बुक' में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही फोर्स तैनात कर रहे हैं। उससे ज्यादा अतिरिक्त फोर्स तैनात थी, उसे हटा लिया गया है और हम उसका इस्तेमाल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। तो, संक्षेप में कहें तो, सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। सुरक्षा पूरी तरह से 'येलो बुक' में दिए गए प्रोटोकॉल के अनुसार ही है।'