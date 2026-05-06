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‘इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है’,राहुल गांधी के बारे में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कही ये चौंकाने वाली बात

Troop Reduction: अमेरिका की ओर से अपनी सेना कम करने के संकेतों के बाद यूरोपियन यूनियन की रक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है।

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भारत

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MI Zahir

May 06, 2026

BJP MP Sambit Patra

भाजपा सांसद संबित पात्रा। ( फोटो : ANI )

US Military Withdrawal :भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने बुधवार को दावा किया कि कुछ ही हफ्तों में 'इंडिया गठबंधन टूट जाएगा', और इसका 'दोष कांग्रेस' नेता राहुल गांधीके सिर पर पड़ेगा। पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक अयोग्य नेता हैं और कहा कि जब चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब विपक्ष के नेता अंडमान निकोबार में छुट्टी पर थे। उन्होंने कहा कि रायबरेली सांसद 'रोहिंग्याओं' और बांग्लादेशियों के साथ खड़े हुए हैं और ' भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घुसपैठिए कह रहे हैं। ' राहुल गांधी , अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी आज एकजुट हो गए हैं।

राहुल कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है: पात्रा

राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पहले वोट और सीटों की चोरी होती थी, लेकिन अब तो पूरी सरकार ही चोरी हो गई है… राहुल कह रहे हैं कि हरियाणा में घुसपैठियों की सरकार है। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़े होकर चुनी हुई सरकार को घुसपैठिए कह रहे हैं। राहुल गांधी , चुनाव के दौरान आप अंडमान निकोबार में छुट्टियां मनाने जाते हैं और चीन के इशारे पर उसका दुष्प्रचार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी , आप एक अयोग्य नेता हैं। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं: कुछ ही हफ्तों में भारत-भारत गठबंधन टूट जाएगा। यह खबर सूत्रों पर आधारित है। भारत-भारत गठबंधन टूटने वाला है। इसका सारा दोष राहुल गांधी पर आएगा।'

ममता के इस्तीफा न देने पर बोले, क्या भारत के लोकतंत्र में ऐसा हुआ है ?

ममता बनर्जी के 'मैं इस्तीफा नहीं दूंगी' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पात्रा ने बंगाल की मुख्यमंत्री को 'भारत के लोकतंत्र और संविधान का अपमान करने वाली' बताया। उन्होंने कहा, "ममता बनर्जी ने कल कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी… क्या भारत के लोकतंत्र में ऐसा कभी हुआ है ?… एमके स्टालिन ने कल अपना इस्तीफा सौंप दिया। पिनारयी विजयन ने परसों अपना इस्तीफा सौंप दिया… यह लोकतंत्र और भारत के संविधान का अपमान है।' ( इनपुट: ANI )

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Updated on:

06 May 2026 08:48 pm

Published on:

06 May 2026 08:47 pm

Hindi News / National News / ‘इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है’,राहुल गांधी के बारे में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कही ये चौंकाने वाली बात

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