‘इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है’,राहुल गांधी के बारे में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कही ये चौंकाने वाली बात

US Military Withdrawal :भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने बुधवार को दावा किया कि कुछ ही हफ्तों में 'इंडिया गठबंधन टूट जाएगा', और इसका 'दोष कांग्रेस' नेता राहुल गांधीके सिर पर पड़ेगा। पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी एक अयोग्य नेता हैं और कहा कि जब चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब विपक्ष के नेता अंडमान निकोबार में छुट्टी पर थे। उन्होंने कहा कि रायबरेली सांसद 'रोहिंग्याओं' और बांग्लादेशियों के साथ खड़े हुए हैं और ' भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घुसपैठिए कह रहे हैं। ' राहुल गांधी , अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी आज एकजुट हो गए हैं।