Tamil Nadu: केपी मुनुसामी का बड़ा बयान, कहा- TVK का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं करेगी AIADMK

TVK प्रमुख विजय और AIADMK के उप-समन्वयक केपी मुनुसामी। Photo- IANS/ANI)
TVK majority crisis: ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के उप-समन्वयक केपी मुनुसामी ने बुधवार को तमिलगा वेत्री कझगम के साथ गठबंधन से इनकार करते हुए कहा कि 'पार्टी किसी भी स्थिति में TVK' प्रमुख विजय का समर्थन नहीं करेगी। मुनुसामी ने कहा, 'स्थिति चाहे जो भी हो, AIADMK, TVK का समर्थन नहीं करेगी।'
TVK ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं और बहुमत के आंकड़े से दस सीटें पीछे है। चूंकि विजय भी विधानसभा चुनावों में जीती गई अपनी दो सीटों में से एक से इस्तीफा देंगे, इसलिए विधानसभा में TVK की प्रभावी संख्या 107 हो जाएगी।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी TVK ने कांग्रेस के पांच विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है। कांग्रेस ने DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसने TVK को समर्थन देने का फैसला किया है।
सूत्रों ने बुधवार को बताया कि तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय के कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना कम है, क्योंकि अभिनेता से राजनेता बने विजय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं।
सूत्रों ने कहा कि TVK के पास अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, और राज्यपाल भी अब तक इन आंकड़ों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले आज, सरकार गठन के प्रयासों के तहत विजय ने लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की। विजय ने खुद तिरुचिरापल्ली पूर्व और पेरम्बूर, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की और यह साबित कर दिया कि उनका करिश्मा केवल सिनेमा तक ही सीमित नहीं है।
इस बीच, तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज 5 मई से प्रभावी रूप से राज्य विधानसभा को भंग कर दिया। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के बाद विधानसभा को भंग कर दिया गया, जिसमें अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी।
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