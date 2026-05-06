Tamil Nadu: केपी मुनुसामी का बड़ा बयान, कहा- TVK का किसी भी स्थिति में समर्थन नहीं करेगी AIADMK

सूत्रों ने कहा कि TVK के पास अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, और राज्यपाल भी अब तक इन आंकड़ों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले आज, सरकार गठन के प्रयासों के तहत विजय ने लोक भवन में तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की। विजय ने खुद तिरुचिरापल्ली पूर्व और पेरम्बूर, दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत हासिल की और यह साबित कर दिया कि उनका करिश्मा केवल सिनेमा तक ही सीमित नहीं है।