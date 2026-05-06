तमिलनाडु में विधानसभा भंग: थलापति विजय का बड़ा दांव, क्या बन पाएंगे मुख्यमंत्री!

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में TVK ने 108 सीटें जीती हैं, जो बहुमत से दस कम हैं। विजय के एक सीट छोड़ने पर संख्या 107 रह जाएगी। TVK को पांच कांग्रेस विधायकों का समर्थन मिला है। कांग्रेस पहले DMK गठबंधन में थी, लेकिन अब TVK के साथ है। सरकार गठन के प्रयास में विजय ने आज सुबह तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से लोक भवन में मुलाकात की। इस चुनाव के नतीजों ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। पिछले करीब 30 साल से चली आ रही DMK और AIADMK की राजनीति को बड़ा झटका लगा है। TVK के उभार ने राज्य में नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत कर दी है।