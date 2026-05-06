चुनाव हार के बाद TMC की बढ़ीं मुश्किलें, भर्ती घोटाले में ED ने बड़े नेताओं को फिर बुलाया

नगर पालिका भर्ती घोटाला सबसे गंभीर मामलों में से एक है। इस केस में पैसों के लेन-देन की कड़ी कई बड़े नेताओं तक पहुंचती दिख रही है। जांच का दायरा बढ़ते-बढ़ते अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के करीब तक पहुंच गया है, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई है। इस पूरे मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम भी चर्चा में है। ED पहले भी उनसे पूछताछ कर चुकी है और आगे भी उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। साथ ही उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच चल रही है। ED का दावा है कि कोयला घोटाले से जुड़े पैसों को विदेशों तक पहुंचाया गया।