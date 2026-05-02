क्या है सरकार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? 92,000 करोड़ के प्लान को राहुल गांधी ने बताया घोटाला

हालांकि, स्थानीय निकोबारी समुदाय ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। समुदाय का कहना है कि उन्होंने ट्राइबल रिजर्व को डिनोटिफाई करने के लिए दिया गया एनओसी वापस ले लिया है। सरकार के अनुसार, प्रोजेक्ट क्षेत्र का 84.10 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ट्राइबल रिजर्व से ओवरलैप करता है, जिसमें से 11.032 वर्ग किलोमीटर पहले से 1972 से रेवेन्यू लैंड के रूप में उपयोग हो रहा है। शेष 73.07 वर्ग किलोमीटर को डिनोटिफाई किया जाएगा, जबकि 76.98 वर्ग किलोमीटर को नए ट्राइबल रिजर्व के रूप में जोड़ा जाएगा। लेकिन समुदाय का आरोप है कि उनके फॉरेस्ट राइट्स अब तक तय नहीं हुए हैं और उन्हें अपनी जमीन छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है।