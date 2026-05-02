पेट्रोल-डीजल-गैस को लेकर आया बड़ा अपडेट, बढ़ सकते हैं दाम

ताजा जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत ई85 (85% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) और ई100 (लगभग शुद्ध एथेनॉल) को देश के ईंधन ढांचे में शामिल करने का प्रस्ताव है। फिलहाल देश में ई20 (20% एथेनॉल) का उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है, जिसे 2025 में लागू किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी प्रस्ताव में पेट्रोल की लेबलिंग को ई10/ई से बदलकर ई10/ई20 करने और ई85, ई100 को आधिकारिक मान्यता देने की बात कही गई है। डीजल में भी बायोडीजल मिश्रण बी10 से बढ़ाकर बी100 तक करने का सुझाव है। हाइड्रोजन ईंधन की शब्दावली 'हाइड्रोजन सीएन' से बदलकर 'हाइड्रोजन सीएनजी' करने और कुछ श्रेणियों में वाहन का अधिकतम वजन 3000 किलोग्राम से बढ़ाकर 3500 किलोग्राम करने का प्रस्ताव भी शामिल है। ड्राफ्ट पर सार्वजनिक रूप से सुझाव मांगे गए हैं, जिसके बाद अंतिम फैसला होगा।