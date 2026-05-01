डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर ले लिया बड़ा फैसला, अब लगा दिया 25 फीसदी शुल्क

Donald Trump On Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दी है। इस बार निशाने पर यूरोप है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अगले हफ्ते से यूरोपीय यूनियन से अमेरिका आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूरोपीय यूनियन पहले हुए व्यापार समझौते का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि अब अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देगा।