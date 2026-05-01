यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस के अंदर 1800 KM दूर एयरबेस तबाह, 4 खतरनाक फाइटर जेट के उड़े परखच्चे

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- ANI)
रूस-यूक्रेन युद्ध फिर चरम पर पहुंच गया है। अब यूक्रेन ने ऐसा हमला किया है जिसने रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
खबरों के मुताबिक, यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन ने रूस के अंदर करीब 1800 किलोमीटर दूर स्थित एक एयरबेस को निशाना बनाया, जहां कई आधुनिक लड़ाकू विमान खड़े थे।
यह हमला रूस के चेलेयाबिंस्क क्षेत्र के शागोल एयरफील्ड पर किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में रूस के चार लड़ाकू विमान नष्ट हो गए हैं। इनमें रूस के सबसे आधुनिक माने जाने वाले दो Su-57 फाइटर जेट भी शामिल बताए जा रहे हैं।
इसके अलावा एक Su-34 फाइटर-बॉम्बर और एक अन्य सुखोई विमान के भी तबाह होने की खबर है। हालांकि रूस की ओर से इस नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है।
इस हमले की सबसे बड़ी बात इसकी दूरी है। युद्ध का मुख्य मोर्चा जहां चल रहा है, वहां से यह एयरबेस करीब 1800 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन अब रूस के अंदर गहराई तक हमला करने की क्षमता दिखा रहा है।
यह सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि मानसिक दबाव भी है। इससे यह संकेत मिलता है कि रूस के सुरक्षित माने जाने वाले ठिकाने भी अब खतरे से बाहर नहीं हैं।
Su-57 रूस का पांचवीं पीढ़ी का अत्याधुनिक फाइटर जेट है, जिसे स्टेल्थ तकनीक और उन्नत हथियारों के लिए जाना जाता है। ऐसे विमान का नुकसान रूस के लिए बड़ी चोट मानी जा रही है।
वहीं Su-34 एक शक्तिशाली फाइटर-बॉम्बर है, जिसका इस्तेमाल जमीनी लक्ष्यों पर हमले के लिए किया जाता है। युद्ध में इसकी अहम भूमिका रही है।
यूक्रेन लगातार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। कम लागत और लंबी दूरी की क्षमता के कारण ये हमले प्रभावी साबित हो रहे हैं। इस ताजा हमले ने दिखा दिया है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं।
यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। अब अपने ही इलाके में इस तरह के हमले उसकी सुरक्षा रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं।
इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। रूस इस हमले का जवाब दे सकता है, जिससे संघर्ष और तेज हो सकता है। फिलहाल यह साफ है कि यह युद्ध अब नए चरण में पहुंच चुका है, जहां दूर-दराज के इलाके भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग