यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस के अंदर 1800 KM दूर एयरबेस तबाह, 4 खतरनाक फाइटर जेट के उड़े परखच्चे

इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। रूस इस हमले का जवाब दे सकता है, जिससे संघर्ष और तेज हो सकता है। फिलहाल यह साफ है कि यह युद्ध अब नए चरण में पहुंच चुका है, जहां दूर-दराज के इलाके भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं।