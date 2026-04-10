ईरान-अमेरिका के बाद रूस-यूक्रेन भी युद्ध रोकने को तैयार, सीजफायर को लेकर आ गई बड़ी खबर

यह सीजफायर ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्त करने की बातचीत अभी भी रुकी हुई है। रूस की ओर से 3 अप्रैल को कहा गया कि मॉस्को ने बार-बार यह बात दोहराई है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान को रोकने के लिए, कीव को डोनबास से पीछे हटना होगा।