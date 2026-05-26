पाकिस्तानी शिया मुस्लिमों की बढ़ी मुश्किलें, यूएई से रातों-रात किया जा रहा डिपोर्ट

यूएई से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान लौटे कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। लोगों ने बताया कि उन्हें अपना सामान लेने या बैंक खातों से पैसे निकालने तक का समय नहीं दिया गया। एक व्यक्ति ने बताया कि अधिकारियों ने उससे उसकी तनख्वाह और पाकिस्तान भेजे जाने वाले पैसों के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उससे सवाल किया गया, “क्या तुम ईरान को भी पैसे मदद भेजते हो?” एक अन्य व्यक्ति जो 16 वर्षों तक दुबई मेट्रो में मैनेजर के तौर पर काम कर चुका था, ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसका फोन जब्त कर लिया, हथकड़ी लगाई और 9 दिन तक हिरासत में रखा। बाद में उसे भीड़भरी अंधेरी बस में एयरपोर्ट ले जाकर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया।