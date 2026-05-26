Israel Lebanon Airstrikes: लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह

Israel Lebanon Airstrikes: इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक की है। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक सेना ने 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह ठिकानों (IDF Hezbollah Attack) को निशाना बनाया। इसमें 85 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि टायर इलाके में हिजबुल्लाह के 10 कमांड सेंटर, हथियार गोदाम और अन्य सैन्य ढांचे को तबाह किया गया।