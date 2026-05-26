‘या तो अमेरिका को सौंपो या वहीं नष्ट करो’, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा संदेश, समझौते पर बड़ी अपडेट

Trump Iran Nuclear Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा ताकि उसे नष्ट किया जा सके, या फिर ईरान के भीतर ही किसी स्वीकार्य स्थान पर खत्म किया जाएगा।