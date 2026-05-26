26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘या तो अमेरिका को सौंपो या वहीं नष्ट करो’, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा संदेश, समझौते पर बड़ी अपडेट

Trump Iran Nuclear Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा या फिर वहीं नष्ट किया जाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि समझौता तभी होगा जब वह अमेरिका की शर्तों के मुताबिक बेहतरीन और अर्थपूर्ण होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 26, 2026

Trump Iran Nuclear Deal

Trump Iran Nuclear Deal (AI Image)

Trump Iran Nuclear Deal: अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंपा जाएगा ताकि उसे नष्ट किया जा सके, या फिर ईरान के भीतर ही किसी स्वीकार्य स्थान पर खत्म किया जाएगा।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह पूरी प्रक्रिया ईरान के साथ 'समन्वय और सहयोग' में पूरी की जा सकती है।

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, “संवर्धित यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाएगा ताकि उसे यहां लाकर नष्ट किया जा सके, या फिर ईरान के सहयोग से वहीं या किसी अन्य स्वीकार्य स्थान पर इसे नष्ट किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु ऊर्जा आयोग या उससे जुड़ी संस्था की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी।

समझौते को लेकर बढ़ी हलचल

ट्रंप के बयान के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले के मुकाबले कुछ नरम रुख अपना सकता है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान सिद्धांत रूप से अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को छोड़ने पर सहमत हुआ है, हालांकि इस पर अंतिम सहमति अभी बाकी है।

हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने दावा किया कि ईरान ने अभी तक अपने यूरेनियम भंडार को सौंपने पर औपचारिक सहमति नहीं दी है।

शानदार डील होगी या कोई समझौता नहीं

ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर अपना सख्त रुख दोहराते हुए कहा कि यह डील 'बेहतरीन और अर्थपूर्ण' होगी, नहीं तो कोई समझौता नहीं होगा।

उन्होंने कहा, “ईरान के साथ समझौता या तो शानदार होगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा।”

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल रही तो हालात फिर से युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं।

बातचीत में अब भी कई अड़चनें

ईरान की ओर से भी माना गया है कि कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के लगातार बदलते बयानों के कारण बातचीत जटिल बनी हुई है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अभी यह दावा नहीं किया जा सकता कि समझौता जल्द साइन हो जाएगा।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी चर्चा में

वार्ता के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा चल रही है।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह बातचीत पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध में नया मोड़! भारी तनाव के बीच इजरायल ने भारत से कर दी बड़ी अपील
विदेश
Middle East War Tensions

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

26 May 2026 05:40 am

Published on:

26 May 2026 05:35 am

Hindi News / World / ‘या तो अमेरिका को सौंपो या वहीं नष्ट करो’, ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा संदेश, समझौते पर बड़ी अपडेट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Israel Lebanon Airstrikes: लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह

IDF Hezbollah attack
विदेश

अमेरिका ने ईरान पर फिर किया हमला, मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइन्स बिछाने वाली बोट्स को बनाया निशाना

US attacks Iran
विदेश

रूस ने कीव पर हमले की दी धमकी, विदेशी नागरिकों को शहर छोड़ने की दी सलाह

Russian military threatens systematic strikes on Kyiv.
विदेश

अब्राहम समझौते को बढ़ाने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान ने ठुकराया प्रस्ताव

US President Donald Trump
विदेश

US Iran Peace Talks: या तो डील होगी या फिर जंग, ईरान के साथ शांति वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी शर्त

US Iran Peace Talks
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.