‘ईरान से कोई भी कमजोर डील नहीं होगी’, अब्राहम समझौते के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बनाया दबाव

ट्रंप का कहना है कि कोई भी इस टकराव को नहीं चाहता। इस पूरे बयान में ट्रंप ने शांति और मजबूत समझौते पर जोर दिया। अब्राहम समझौते को और फैलाने का उनका प्रस्ताव मध्य पूर्व में नई संभावनाएं खोल सकता है। अगर सऊदी अरब जैसे बड़े देश इसमें शामिल होते हैं तो क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिल सकती है।