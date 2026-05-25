‘इज़रायल को अपनी रक्षा का हक, मिसाइलों का जवाब देना सही’ मार्को रुबियो ने लेबनान पर इज़रायली हमलों को ठहराया जायज़

लेबनान में इज़रायली हमलों से तबाही मच चुकी है। सीज़फायर के बावजूद साउथ लेबनान में इज़रायली हमलों का सिलसिला जारी है। इज़रायली हमलों की वजह से लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है। 2 मार्च से अब तक इज़रायली हमलों की वजह से लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा 3,000 पार कर गया है। इज़रायली हमलों की वजह से घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। 2 मार्च से अब तक इज़रायली हमलों में 9,200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और इस आंकड़े में हर दिन इजाफा हो रहा है।