हवा में प्लेन से टकराई पैराग्लाइडर, पैराशूट के उड़े चीथड़े, गोल-गोल घूमते हुए जमीन की तरफ गिरी, वीडियो वायरल

साल्जबर्ग स्टेट पुलिस के मुताबिक 44 वर्षीय अनुभवी पैराग्लाइडर सबरीना कैमरा लगाकर उड़ान भर रही थीं। तभी एक छोटा मोटर विमान बेहद करीब आ गया और सीधे उनके पैराग्लाइडर के कैनोपी को चीरते हुए निकल गया। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि टक्कर के बाद पैराग्लाइडर का ऊपरी हिस्सा दो भागों में फट गया। इसके बाद सबरीना तेजी से नीचे गिरने लगीं और संतुलन खो बैठीं। हादसे के दौरान उनकी चीखें भी कैमरे में रिकॉर्ड हुईं। कुछ सेकंड के भीतर उन्होंने अपना रिजर्व पैराशूट सक्रिय किया, जिससे उनकी जान बच सकी। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे बेहद डरावना बता रहे हैं।