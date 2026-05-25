‘हम एक इंच भी नहीं झुकेंगे’, ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन की दो टूक,अब अमेरिका क्या करेगा

Middle East Tension: मौजूदा समय में दुनिया भर, विशेषकर मध्य पूर्व के तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक बेहद कड़ा और साफ रुख अपनाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर दुनिया को साफ शब्दों में बता दिया है कि उनके देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में कोई समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा। पेजेशकियन ने यह लकीर खींच दी है कि ईरान अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी ताकत की दखलअंदाजी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका इशारा अमेरिका की ओर है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कई बार धमकियां दे चुके हैं और अपनी शर्तें मनवाने के लिए बार-बार दबाव बना रहे हैं।