Iran-US Talks: ईरान-अमेरिका समझौते के लिए तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर, फिर भी नहीं बनी सहमति

Iran US Talk Update: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को तेहरान पहुंचे पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान अमरीका के साथ शांति समझौते के लिए रास्ता बनाने को लेकर चर्चा हुई। अमरीका-ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान के शांति समझौते को लेकर अभी तक के प्रयास विफल रहे हैं। शनिवार को भी आसिम मुनीर ने दोनों पक्षों ने तनाव कम करने को लेकर बातचीत की। हालांकि अभी भी अमरीका के साथ समझौते को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है।