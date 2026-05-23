अमेरिका और ईरान के बीच जल्द हो सकता है समझौता, ट्रंप ने दिए बड़े संकेत

ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ, तो ईरान को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इससे पहले भी वह ईरान को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबिनो ने भी संकेत दिए कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर बड़ी घोषणा हो सकती है। रुबियो के मुताबिक, अमेरिका इस मामले का समाधान जल्द चाहता है।