समंदर में ईरान की बादशाहत! होर्मुज में ‘नो एंट्री’ के खौफ के बीच 24 घंटे में निकले 25 जहाज,आखिर ऐसा कैसे हुआ ?

इस अहम समुद्री चैनल पर जहाजों की आवाजाही के आंकड़ों में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहा है। आईआरजीसी नौसेना के अनुसार, शुक्रवार को 35 जहाजों ने उनकी सीधी सुरक्षा और समन्वय में इस मार्ग को पार किया था। वहीं, गुरुवार को यह संख्या 31 थी, जबकि सप्ताह के शुरुआती दिनों में 26 वाणिज्यिक जहाज यहां से गुजरे थे। इसका सीधा अर्थ यह है कि ईरान इस इलाके में अपनी कठोर परिचालन शक्ति दिखा रहा है। अब बिना आधिकारिक परमिट और सुरक्षा मंजूरी के किसी भी जहाज का इस रास्ते से गुजरना असंभव हो गया है।