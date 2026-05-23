5 नहीं सिर्फ 2.5 प्रतिशत है चीन की GDP, असली आंकड़ा अब सामने आया, क्यों तेजी से कंगाल हो रहा देश?

चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, उसकी हालत अब बेहद चिंताजनक हो गई है। सरकारी आंकड़े तो 5 प्रतिशत विकास दर बता रहे हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ 2.5 से 3 प्रतिशत के आसपास है। भारी कर्ज, फट चुका प्रॉपर्टी बबल और तेजी से बढ़ती बूढ़ी आबादी ने चीन को मुश्किल में डाल दिया है।