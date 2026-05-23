डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने के ईरान का अगला टार्गेट सेट, अरब अधिकारी दावा- ‘युद्ध छेड़ने के बाद और बिगड़ जाएगा मामला’

अधिकारी ने कहा कि ईरान पर दोबारा हमला करने से उसकी ताकत कम होने की बजाय बढ़ ही जाएगी। वहीं, अमेरिका के सामने ईरान पर दबाव बनाने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका-ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है।