ईरान के प्लान की भनक लगते ही अलर्ट हुआ इजराइल, कहा- ‘हमें तुरंत हमला करना जरूरी’

अमेरिका और इरान के बीच कुछ दिन पहले बातचीत चल रही है। लेकिन अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। ट्रंप प्रशासन ने इरान पर दबाव बनाया, लेकिन तेहरान ने अपनी शर्तें नहीं मानीं। अब इजराइल का कहना है कि डिप्लोमेसी का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए इजराइल को पहले हमला करके इरान की तैयारी को रोकना चाहिए।