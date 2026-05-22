भारत के बाद अब पाकिस्तान में शुरू हुआ कॉकरोच ट्रेंड, सोशल मीडिया पर लॉन्च हुई कोकरोच अवामी पार्टी

Cockroach Janta Party: भारत में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का असर अब पाकिस्तान तक पहुंच गया है। भारत में बेरोजगार युवाओं और सिस्टम के खिलाफ व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ यह डिजिटल मूवमेंट अब सीमा पार नई पहचान बना रहा है। पाकिस्तान में हाल के दिनों में कोकरोच अवामी पार्टी (CAP) और कोकरोच अवामी लीग (CAL) जैसे कई सोशल मीडिया पेज लॉन्च हुए हैं, जो खुद को युवाओं की आवाज बता रहे हैं। इन समूहों ने बेरोजगारी, राजनीतिक असंतोष और शासन व्यवस्था पर व्यंग्य के जरिए अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इनकी तेजी से चर्चा हो रही है।