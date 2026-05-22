ईरान के खिलाफ अमेरिका तैयार, सेना ने दिखाई तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में बताया कि उनकी सेना 19 मई को फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी में थी, लेकिन मिडिल ईस्ट देशों के लीडर्स से बात करने के बाद ट्रंप ने हमला करने का फैसला टाल दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से बार-बार ईरान को हमलों की धमकी दी जा रही है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी धमकियों के आगे वो झुकने नहीं वाला। ईरान के एक सैन्य सूत्र ने रूस की मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है उनके पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है और न ही उन्हें तैनात नहीं किया गया है। अमेरिका के संभावित अगले हमले के लिए ईरान की तैयारियों के बारे में बात करते हुए एक सैन्य अधिकारी ने रूस की समाचार एजेंसी से कहा, "हमने देश के भीतर ही एडवांस हथियार बनाए हैं, जिनका अभी तक युद्ध के मैदान में इस्तेमाल नहीं हुआ है और न ही वास्तव में उनका परीक्षण किया गया है।"