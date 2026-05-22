22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायल को सता रहा ईरानी हमले का डर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Iran Israel Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है, ईरान संभावित मिसाइल या ड्रोन हमले को अंजाम दे सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

May 22, 2026

Israel fears surprise Iranian attack

ईरान इजरायल वॉर (ANI)

US Iran Israel War 2026: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अप्रत्यक्ष युद्धविराम (Ceasefire) वार्ता के बीच क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। इजरायली मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, ईरान खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर अचानक मिसाइल या ड्रोन हमला कर सकता है। यह चिंता तब और गंभीर हो गई है जब वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत जारी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान संभावित अमेरिकी या इजरायली कार्रवाई से पहले ही हमला कर सकता है।

इजरायल में सुरक्षा समीक्षा तेज

जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के रक्षा मंत्री बिनी गंत्ज (Benny Gantz) और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने संभावित ईरानी हमले की आशंका पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इजरायली वायुसेना और डिफेंस फोर्सेज (IDF) के ऑपरेशंस निदेशालय ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ संदिग्ध ईरानी सैन्य गतिविधियों की निगरानी और खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर (Eyal Zamir) ने सेना अधिकारियों के साथ संभावित हमले और जवाबी कार्रवाई दोनों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में सैन्य समन्वय और रणनीतिक तैयारी बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना सबसे बड़ा खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बार-बार कहा है कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने नहीं देगा। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के पास लगभग 900 पाउंड उच्च संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिसे हथियार निर्माण के लिए परिष्कृत किया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और इजरायल दोनों, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर सुरक्षा चुनौती मानते हैं।

खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा

हालिया सैन्य समीक्षा में अमेरिका और इजरायल ने मिसाइल पहचान और इंटरसेप्शन सिस्टम को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों देशों ने तकनीकी समन्वय, सॉफ्टवेयर अपडेट और सैनिक सहयोग को बढ़ाया है। रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पिछले एक महीने में अमेरिका ने इजरायल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति बढ़ा दी है। विश्लेषकों का मानना है कि वार्ता विफल होने की स्थिति में पश्चिम एशिया में व्यापक सैन्य टकराव की संभावना बढ़ सकती है, जिससे खाड़ी देशों की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप के चीन दौरे के बाद पलटा खेल! अमेरिका ने ताइवान को 14 बिलियन के हथियारों की बिक्री पर लगाई रोक
विदेश
Donald Trump, Xi Jinping and Lai Ching-te

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

22 May 2026 11:07 am

Published on:

22 May 2026 11:06 am

Hindi News / World / इजरायल को सता रहा ईरानी हमले का डर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

Hamza Burhan
विदेश

ईरान के खिलाफ अमेरिका तैयार, सेना ने दिखाई तैयारी

US fighter jet
विदेश

‘अगर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा’, ईरान युद्ध के चलते बेटे की शादी में शामिल नहीं होंगे ट्रंप!

Donald Trump
विदेश

क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खतरे में हैं? मोजतबा खामेनेई की चुप्पी ने बढ़ाई दुनिया की चिंता

Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei
विदेश

ट्रंप के चीन दौरे के बाद पलटा खेल! अमेरिका ने ताइवान को 14 बिलियन के हथियारों की बिक्री पर लगाई रोक

Donald Trump, Xi Jinping and Lai Ching-te
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.