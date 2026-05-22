सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक पोस्ट से यूरोप-एशिया में बढ़ गई थी टेंशन, ईरान पर परमाणु हमले का सता रहा था डर

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 7 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। ईरान (Iran) को धमकी देते हुए ट्रंप ने लिखा, “एक पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी, जो कभी वापस नहीं लाई जा सकेगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा।” मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की इस पोस्ट से यूरोप (Europe) और एशिया (Asia) में टेंशन बढ़ गई थी।