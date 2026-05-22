पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड ढेर: पीओके में अल-बद्र कमांडर हमजा बुरहान की दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या

Pulwama Attack Mastermind Killed: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले की साजिश से जुड़े आतंकी हमजा बुरहान उर्फ ‘डॉक्टर’ की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावर उसके दफ्तर में घुसे और बेहद करीब से कई गोलियां दाग दीं। हमले में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।