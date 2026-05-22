NEET UG Paper Leak: संसदीय समिति के सामने बोले NTA अध्यक्ष- ‘पेपर लीक नहीं हुआ, CBI कहेगी तभी मानेंगे’

जांच एजेंसी के अनुसार, पेपर को पहले हाथ से लिखा गया और बाद में उसे स्कैन कर PDF तैयार की गई। आरोप है कि यह सामग्री कोचिंग नेटवर्क और विभिन्न समूहों के जरिए छात्रों तक पहुंचाई गई। CBI की जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ छात्रों से कथित तौर पर 2 लाख से 5 लाख रुपये तक वसूले गए थे। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिनमें कोचिंग संचालक, शिक्षक और कुछ अभ्यर्थियों के परिजन शामिल हैं।