NEET पेपर लीक में बड़ा खुलासा: केमिस्ट्री के बाद अब बायोलॉजी की पेपर सेटर भी गिरफ्तार, NTA के अंदर तक पहुंची CBI

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) ने एनटीए की मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि एनटीए की जगह संसद के कानून से गठित एक स्वतंत्र और संवैधानिक जवाबदेही वाली राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण बनाई जाए। यूडीएफ के चेयरपर्सन डॉ. लक्ष्य मित्तल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में एनटीए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के तहत पंजीकृत संस्था के रूप में काम कर रही है, जबकि यह हर साल दो करोड़ से अधिक छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएं आयोजित करती है। ऐसे में इतनी संवेदनशील और हाई-स्टेक्स परीक्षा प्रणाली परीक्षा प्रणाली केवल प्रशासनिक ढांचे पर नहीं चल सकती।