‘कानून से ऊपर कोई नहीं’… केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने बेटे को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश किया, नाबालिग से यौन शोषण का मामला

सुनवाई के दौरान साई के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता की मां ने पहले कहा था कि उनकी बेटी और साई के बीच पिछले साल से आपसी सहमति वाला संबंध था। हालांकि पीड़िता की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। जस्टिस टी माधवी देवी ने इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।