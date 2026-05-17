‘कानून से ऊपर कोई नहीं’… केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने बेटे को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश किया, नाबालिग से यौन शोषण का मामला

Bandi Sanjay Kumar Son Surrender (Image: X)
Bandi Sanjay Kumar Son Surrender: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ साई को नाबालिग से कथित यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी उस समय हुई जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
25 वर्षीय बंडी भागीरथ साई पर पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर 17 वर्षीय लड़की ने यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।
गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटे को जांच में सहयोग के लिए खुद पुलिस के सामने पेश होने दिया।
उन्होंने लिखा, “मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे वह मेरा बेटा हो या कोई आम नागरिक, कानून की नजर में सभी बराबर हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि उनका बेटा लगातार खुद को निर्दोष बता रहा है और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही जांच में सहयोग करने का फैसला लिया गया।
शुक्रवार देर रात तक चली सुनवाई में तेलंगाना हाईकोर्ट ने बंडी भागीरथ साई को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान साई के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता की मां ने पहले कहा था कि उनकी बेटी और साई के बीच पिछले साल से आपसी सहमति वाला संबंध था। हालांकि पीड़िता की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। जस्टिस टी माधवी देवी ने इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
बंडी भागीरथ साई ने आरोपों को 'हनी ट्रैप और उगाही की साजिश' बताया है। उनका दावा है कि उन्होंने पहले ही पुलिस से संपर्क कर शिकायत दी थी कि लड़की और उसके परिजन उन पर शादी का दबाव बना रहे थे और 5 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे।
वहीं केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने भी आरोपों को विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा झूठा प्रचार बताया है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस बेहद सतर्कता के साथ जांच आगे बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में अदालत में इस मामले पर आगे सुनवाई होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग