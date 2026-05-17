16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘कानून से ऊपर कोई नहीं’… केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने बेटे को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश किया, नाबालिग से यौन शोषण का मामला

Union Minister Hands Over Son to Police: केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ साई को नाबालिग से कथित यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किया गया है। POCSO एक्ट के तहत दर्ज केस में तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 17, 2026

Bandi Sanjay Kumar Son Surrender

Bandi Sanjay Kumar Son Surrender (Image: X)

Bandi Sanjay Kumar Son Surrender: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी भागीरथ साई को नाबालिग से कथित यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी उस समय हुई जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

25 वर्षीय बंडी भागीरथ साई पर पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर 17 वर्षीय लड़की ने यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं।

केंद्रीय मंत्री बोले, कानून सबके लिए बराबर

गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटे को जांच में सहयोग के लिए खुद पुलिस के सामने पेश होने दिया।

उन्होंने लिखा, “मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे वह मेरा बेटा हो या कोई आम नागरिक, कानून की नजर में सभी बराबर हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि उनका बेटा लगातार खुद को निर्दोष बता रहा है और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद ही जांच में सहयोग करने का फैसला लिया गया।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

शुक्रवार देर रात तक चली सुनवाई में तेलंगाना हाईकोर्ट ने बंडी भागीरथ साई को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान साई के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता की मां ने पहले कहा था कि उनकी बेटी और साई के बीच पिछले साल से आपसी सहमति वाला संबंध था। हालांकि पीड़िता की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। जस्टिस टी माधवी देवी ने इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

‘हनी ट्रैप और वसूली की कोशिश’ का दावा

बंडी भागीरथ साई ने आरोपों को 'हनी ट्रैप और उगाही की साजिश' बताया है। उनका दावा है कि उन्होंने पहले ही पुलिस से संपर्क कर शिकायत दी थी कि लड़की और उसके परिजन उन पर शादी का दबाव बना रहे थे और 5 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे।

वहीं केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने भी आरोपों को विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा झूठा प्रचार बताया है।

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस बेहद सतर्कता के साथ जांच आगे बढ़ा रही है। आने वाले दिनों में अदालत में इस मामले पर आगे सुनवाई होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

त्रिपुरा में नशे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त
राष्ट्रीय
Yaba tablet CASE

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 May 2026 12:49 am

Published on:

17 May 2026 12:24 am

Hindi News / National News / ‘कानून से ऊपर कोई नहीं’… केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने बेटे को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश किया, नाबालिग से यौन शोषण का मामला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

6 दिन में जुटाए 6,238 करोड़: आखिर इस रहस्यमयी AI तकनीक में ऐसा क्या है, जिस पर दुनिया के अरबपति लगा रहे हैं दांव?

Recursive Superintelligence
राष्ट्रीय

नीदरलैंड्स ने भारत को लौटाईं 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र, पीएम मोदी ने कहा- हर भारतीय के लिए गर्व का पल

Netherlands Returns Chola Copper Plates
विदेश

प्री-मानसून का बदला मिज़ाज: 17, 18 और 19 मई को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

IMD issues Heavy Rain Alert
राष्ट्रीय

त्रिपुरा में नशे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त

Yaba tablet CASE
राष्ट्रीय

अभिषेक बनर्जी पर बिगड़े सीएम शुभेन्दु अधिकारी, खुले मंच से एक्शन लेने का कर दिया ऐलान

Suvendu Adhikari On Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.