त्रिपुरा में नशे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त

याबा एक खतरनाक नशीला पदार्थ माना जाता है, जिसकी तस्करी पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए बड़े स्तर पर की जाती है। इस कार्रवाई को हाल के समय में त्रिपुरा में नशे के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी हैं।