त्रिपुरा में नशे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त

त्रिपुरा में बड़ा ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब (इमेज सोर्स: विकिपीडिया और ANI)
Yaba Drug Trafficking: त्रिपुरा में सुरक्षा एजेंसियों ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की ड्रग्स खेप पकड़ी है। असम राइफल्स और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की संयुक्त टीम ने शनिवार को मुंगियाकामी इलाके में छापेमारी कर करीब 1 लाख याबा टैबलेट्स जब्त कीं। अधिकारियों के मुताबिक, बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
याबा एक खतरनाक नशीला पदार्थ माना जाता है, जिसकी तस्करी पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए बड़े स्तर पर की जाती है। इस कार्रवाई को हाल के समय में त्रिपुरा में नशे के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी में से एक माना जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी हैं।
खास इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बलों ने एक टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी को रोका। एक अधिकारी ने बताया कि गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लेने पर याबा टैबलेट्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट बरामद हुआ।
जब्ती के बाद, त्रिपुरा के गोमती जिले के जतन बारी के रहने वाले कौचर हुसैन (28) नाम के एक आदमी को स्मगलिंग की कोशिश के सिलसिले में मौके पर ही पकड़ लिया गया।
अधिकारी ने कहा कि पकड़े गए आरोपी के साथ तस्करी का सामान आगे की जांच और कानून के मुताबिक जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सौंप दिया गया है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि जब्त किए गए नशीले पदार्थ लोकल और इंटरस्टेट नेटवर्क में बांटने के लिए थे, हालांकि पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने और ट्रैफिकिंग मॉड्यूल के दूसरे सदस्यों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
असम राइफल्स ने DRI के साथ मिलकर इस इलाके में, खासकर उन सेंसिटिव रास्तों पर, जिनका इस्तेमाल अक्सर बॉर्डर पार ट्रैफिकिंग नेटवर्क करते हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अपनी लगातार कोशिश दोहराई।
अधिकारियों ने कहा कि निगरानी बढ़ा दी गई है और मिलकर काम किया जा रहा है। नॉर्थईस्ट में चल रहे ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन जारी रहेंगे, जिसमें सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों को रोकने पर फोकस किया जाएगा।
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