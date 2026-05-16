Weather Update: मौसम विभाग का अलर्ट, देशभर में चलेगी भीषण लू, जानें कहां होगी भयंकर बारिश?

दरअसल, ‘सुपर अल-नीनो’ एक ऐसी मौसमीय स्थिति है, जिसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। जब समुद्र का तापमान बढ़ता है, तो हवाओं की दिशा और ताकत भी बदल जाती है। इसका सीधा असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। कहीं बहुत कम बारिश होती है तो कहीं अचानक बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि मानसून की बारिश कमजोर पड़ सकती है। आसान भाषा में समझें तो अल-नीनो मानसूनी बादलों की रफ्तार को धीमा कर देता है, जिससे देश के कई हिस्सों में कम बारिश होती है।