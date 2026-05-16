Bihar Weather भीषण गर्मी के बीच बिहार के 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं राज्य के अन्य 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में मध्यम बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण बिहार में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिसका असर आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है।