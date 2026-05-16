पटना में खौफनाक मर्डर मिस्ट्री: हत्या कर शव के किए तीन टुकड़े, सिर की तलाश में जुटी पुलिस

गर्दनीबाग थाना क्षेत्र निवासी चंदन ऑटो चालक था। 12 मई को वह रोज की तरह अपना ऑटो लेकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। जब उन्होंने उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, तो फोन बंद मिला।

इसी दौरान 13 मई को पटना के हवाई अड्डा थाना पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास एक क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। शव तीन अलग-अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था और उसका सिर गायब था। काफी प्रयासों के बावजूद शव की पहचान नहीं हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल भेज दिया।