15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार में यूपी से 11 रुपये महंगा पेट्रोल क्यों? जन सुराज ने सरकार को घेरा, पूछा- जनता क्यों उठाए बोझ

UP vs Bihar Petrol Rate: उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार में पेट्रोल की कीमत 11 रुपये ज्यादा है। इस मुद्दे को लेकर अब जन सुराज पार्टी ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। जन सुराज ने पूछा है कि बिहार के लोग यूपी से इतनी ज्यादा कीमत क्यों चुकाएं? 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 15, 2026

Petrol Diesel Price Hike

पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी (Photo AI)

UP vs Bihar Petrol Rate: देश में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, जहां बिहार में पेट्रोल की कीमतें 108 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर गई हैं, वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यह दर काफी कम है। इस अंतर को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। जन सुराज का आरोप है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों और राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई जनता की जेब काटकर कर रही है।

बिहार में 11 रुपये महंगा पेट्रोल

जन सुराज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा है। पार्टी का कहना है कि UP और बिहार में पेट्रोल की कीमतों में 11 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। डीजल भी बिहार में UP के मुकाबले लगभग 4 रुपये प्रति लीटर ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। जन सुराज ने सवाल उठाया है कि एक ही देश में रहने के बावजूद, बिहार के लोगों को UP के लोगों की तुलना में इतनी ज्यादा कीमतें क्यों चुकानी पड़ रही हैं?

बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 108.67 रुपये है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह सिर्फ 97.69 रुपये है। वहीं, पटना में डीजल की कीमत 94.65 रुपये और लखनऊ में 90.76 रुपये है।

शराबबंदी की विफलता का बोझ जनता पर क्यों?

प्रशांत किशोर की पार्टी ने राज्य में लागू शराबबंदी को महंगाई का एक बड़ा कारण बताया है। जन सुराज का तर्क है कि शराबबंदी के कारण राज्य को हर साल हज़ारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है और उस वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल पर भारी VAT लगा रही है, जिसका सीधा बोझ उन गरीब तबकों पर पड़ रहा है जो शराब का सेवन नहीं करते। पार्टी ने कहा कि जनता उस शराबबंदी का बोझ क्यों उठाए, जिसमें शराब की दुकानें तो बंद हैं, लेकिन होम डिलीवरी के जरिए घर-घर तक शराब पहुंच रही है।

क्यों अलग-अलग हैं दाम?

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राज्यों के बीच अंतर होने की मुख्य वजह इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर है। दरअसल, ईंधन की अंतिम कीमत कई चरणों में तय होती है, जिसकी शुरुआत कच्चे तेल की बेस प्राइस और उसे रिफाइनरी से पंप तक पहुंचाने वाली परिवहन लागत से होती है। इसके बाद केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, जो पूरे देश में एक समान रहती है।

फिर इसमें डीलर का कमीशन जुड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वैट (VAT) के कारण आता है। चूंकि वैट प्रतिशत में होता है और यह केंद्र के टैक्स व डीलर कमीशन सहित कुल राशि पर सबसे अंत में लगाया जाता है, इसलिए राज्य सरकार के टैक्स में मामूली बदलाव भी अंतिम कीमत में बड़ा फर्क पैदा कर देता है। यही कारण है कि बिहार में वैट की दरें उत्तर प्रदेश से अधिक होने की वजह से वहां पेट्रोल-डीजल के दाम महंगे हैं।

बिहार के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत

शहरपेट्रोल (प्रति लीटर)डीजल (प्रति लीटर)
पटना₹108.67₹94.65 - ₹94.88
गया₹109.26₹95.92
भागलपुर₹109.98₹96.00
मुजफ्फरपुर₹109.54₹95.00

यूपी के के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत

शहरपेट्रोल (Petrol)डीजल (Diesel)
लखनऊ₹97.55₹90.82
कानपुर₹97.44₹90.79
वाराणसी₹98.18₹91.42
प्रयागराज₹97.85₹91.14

ये भी पढ़ें

मिनटों में होगा घंटों का सफर, बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा-डोज्ड ब्रिज; जल्द शुरू होगा परिचालन
पटना
Kacchi Dargah Bidupur Six Lane Bridge

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

15 May 2026 08:04 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में यूपी से 11 रुपये महंगा पेट्रोल क्यों? जन सुराज ने सरकार को घेरा, पूछा- जनता क्यों उठाए बोझ

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार: MLC उपचुनाव में हार के बाद जदयू में बगावत तेज, अंदरूनी कलह खुलकर आई सामने

Kanhaiya
पटना

मिनटों में होगा घंटों का सफर, बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा-डोज्ड ब्रिज; जल्द शुरू होगा परिचालन

Kacchi Dargah Bidupur Six Lane Bridge
पटना

60 साल के बुजुर्ग के प्यार में पड़ी 22 साल की लड़की, शादी का Video वाइयरल

Bihar Love story
राष्ट्रीय

विनोद गुंजियाल बने शिक्षा और खेल विभाग के सचिव, CMO में भी नई तैनाती; बिहार में 15 IAS का ट्रांसफर

Bihar IAS Transfer List
पटना

ई-रिक्शा पर दिखे शिक्षा मंत्री, तो पैदल ही निकल पड़े मंत्री दीपक प्रकाश; बिहार में नो व्हीकल डे का असर

Bihar No Vehicle Day
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.