बिहार में यूपी से 11 रुपये महंगा पेट्रोल क्यों? जन सुराज ने सरकार को घेरा, पूछा- जनता क्यों उठाए बोझ

प्रशांत किशोर की पार्टी ने राज्य में लागू शराबबंदी को महंगाई का एक बड़ा कारण बताया है। जन सुराज का तर्क है कि शराबबंदी के कारण राज्य को हर साल हज़ारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है और उस वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल पर भारी VAT लगा रही है, जिसका सीधा बोझ उन गरीब तबकों पर पड़ रहा है जो शराब का सेवन नहीं करते। पार्टी ने कहा कि जनता उस शराबबंदी का बोझ क्यों उठाए, जिसमें शराब की दुकानें तो बंद हैं, लेकिन होम डिलीवरी के जरिए घर-घर तक शराब पहुंच रही है।