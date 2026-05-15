15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मिनटों में होगा घंटों का सफर, बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा-डोज्ड ब्रिज; जल्द शुरू होगा परिचालन

Kacchi Dargah Bidupur Six Lane Bridge: बिहार की कच्ची दरगाह-बिदुपुर गंगा पुल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। 4,988 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह देश का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा-डोज़्ड केबल-स्टेड छह-लेन वाला पुल है, जिसका निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 15, 2026

Kacchi Dargah Bidupur Six Lane Bridge

कच्ची दरगाह बिदुपुर सिक्स लेन ब्रिज (फोटो-X@RCD_Bihar)

Kacchi Dargah Bidupur Six Lane Bridge: उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाली है। राजधानी पटना में कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ने वाले छह-लेन वाले एक्स्ट्रा-डोज़्ड केबल-स्टेड पुल का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। हाल ही में पियर संख्या 61 पर अंतिम सेगमेंट के सफल इंस्टॉलेशन के साथ ही मुख्य पुल का ढांचा तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों ने जून 2026 के अंत तक पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

पुल निर्माण में 4,444 मीट्रिक टन स्टे केबल्स का इस्तेमाल

यह पुल नदी पर बना हुआ देश का सबसे बड़ा 'एक्स्ट्रा-डोज़्ड केबल-स्टेड छह-लेन वाला पुल' है। एक्स्ट्रा-डोज़्ड तकनीक का फायदा यह है कि कम ऊंचाई वाले टावरों का इस्तेमाल करने के बावजूद पुल की भार उठाने की क्षमता और मजबूती पारंपरिक केबल-स्टेड पुलों से कहीं ज्यादा होती है। पुल की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए कुल 4,444 मीट्रिक टन उच्च-क्षमता वाले स्टे केबल्स का इस्तेमाल किया गया है।

इस पुल का डिजाइन कोरियाई विशेषज्ञों ने तैयार किया था और इसे L&T (लार्सन एंड टुब्रो) और कोरियाई कंपनी 'Daewoo' के जाइंट वेंचर मिलकर साकार कर रहे हैं। 32 मीटर चौड़ा यह पुल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पर वाहन आसानी से और तेज रफ्तार से चल सकें।

महात्मा गांधी सेतु पर ट्रैफिक जाम से राहत

फिलहाल, पटना से उत्तरी बिहार जाने के लिए महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु ही मुख्य रास्ते हैं, जहां यात्रियों को अक्सर घंटों लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के चालू हो जाने से इन दोनों मौजूदा पुलों पर पड़ने वाला दबाव कम होगा और समय की भी काफी बचत होगी। इस पुल पर यातायात शुरू होने के बाद जिस सफर में अभी घंटों लगते हैं, वह घटकर महज 15 से 20 मिनट का रह जाएगा।

इसके अलावा पटना शहर के अंदर भारी वाहनों का ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है, क्योंकि नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 322 सीधे एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे। वहीं, पटना से वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जाने वाले यात्रियों को अब पटना शहर के ट्रैफिक जाम में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पुल की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर

अपनी लंबाई और चौड़ाई के कारण यह मेगा-प्रोजेक्ट देश के सबसे बेहतरीन पुलों में से एक है। अप्रोच रोड को मिलाकर इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई 19.76 किलोमीटर है। इसमें से गंगा नदी के ऊपर मुख्य पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर है। इस पुल प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 4,988 करोड़ रुपये है। यह दक्षिण में पटना-बख्तियारपुर चार-लेन हाईवे और उत्तर में बिदुपुर से कनेक्ट करता है।

विकास को मिलेगी रफ्तार

इस पुल के चालू होने से न केवल यातायात बेहतर होगा, बल्कि उत्तर बिहार के जिलों जैसे वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के व्यापारियों और किसानों के लिए पटना और झारखंड तक पहुंच आसान हो जाएगी। इलाज या पढ़ाई के लिए पटना जाने वाले मरीजों और छात्रों को अब ट्रैफिक जाम की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ये भी पढ़ें

ई-रिक्शा पर दिखे शिक्षा मंत्री, तो पैदल ही निकल पड़े मंत्री दीपक प्रकाश; बिहार में नो व्हीकल डे का असर
पटना
Bihar No Vehicle Day

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

15 May 2026 05:18 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मिनटों में होगा घंटों का सफर, बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा-डोज्ड ब्रिज; जल्द शुरू होगा परिचालन

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

60 साल के बुजुर्ग के प्यार में पड़ी 22 साल की लड़की, शादी का Video वाइयरल

Bihar Love story
राष्ट्रीय

विनोद गुंजियाल बने शिक्षा और खेल विभाग के सचिव, CMO में भी नई तैनाती; बिहार में 15 IAS का ट्रांसफर

Bihar IAS Transfer List
पटना

ई-रिक्शा पर दिखे शिक्षा मंत्री, तो पैदल ही निकल पड़े मंत्री दीपक प्रकाश; बिहार में नो व्हीकल डे का असर

Bihar No Vehicle Day
पटना

लुंगी-बनीयान में ही अस्पताल पहुंचे डॉक्टर साहब! विधायक जी ने जमकर लगाई क्लास, वीडियो वायरल

kaimur hospital viral video
पटना

बिहार पुलिस में 20,937 पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान, सीधी बहाली और प्रोन्नति से नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी

bihar news
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.