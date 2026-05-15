मिनटों में होगा घंटों का सफर, बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा-डोज्ड ब्रिज; जल्द शुरू होगा परिचालन

Kacchi Dargah Bidupur Six Lane Bridge: उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान होने वाली है। राजधानी पटना में कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ने वाले छह-लेन वाले एक्स्ट्रा-डोज़्ड केबल-स्टेड पुल का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। हाल ही में पियर संख्या 61 पर अंतिम सेगमेंट के सफल इंस्टॉलेशन के साथ ही मुख्य पुल का ढांचा तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों ने जून 2026 के अंत तक पुल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है।