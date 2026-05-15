लुंगी-बनीयान में ही अस्पताल पहुंचे डॉक्टर साहब! विधायक जी ने जमकर लगाई क्लास, वीडियो वायरल

दरअसल, गुरुवार की रात रामगढ़ में एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें पांच से सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही विध्यक सतीश कुमार को इस बात की जानकारी मिली, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते वो भी तुरंत अस्पताल पहुंचे। जब वे अस्पताल के अंदर दाखिल हुए तो प्रभारी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने फोन करके डॉक्टर को बुलाया, तो प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से सीधे लुंगी-बनीयान में ही वार्ड में चले आए। एक डॉक्टर को इस वेशभूषा में देखकर विधायक भड़क उठे।