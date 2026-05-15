‘5 रुपये बढ़ा दो मोदीजी, लेकिन…’, पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने पर RJD ने ऐसे कसा तंज

पोस्ट में आगे लिखा, 'सम्राट चौधरी के 100 गाड़ियों वाले काफिले का जलवा कायम रहना चाहिए! अगर इसमें जरा भी कमी आई, तो क्या 'अमृत काल' जहरीला नहीं हो जाएगा?? ED, IT, CBI और ECI के भ्रष्ट अधिकारियों के खर्च भी सिर्फ आपको ही उठाने होंगे! रिटायरमेंट के बाद की उनकी जरूरतों और पोस्टिंग का इंतजाम भी सिर्फ आपको ही करना होगा! पूरा देश सिर्फ आपका ही है! देश तो बाद में आया! आप पहले आए! श्री श्री 108 मोदी जी के परम पूजनीय चरणों की जय हो! अमृत काल की जय हो! अंधी आस्था और उसके अंधे भक्तों की जय हो!'