IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में 16 आरोपी गिरफ्तार, चंडीगढ़-पंचकूला में CBI की बड़ी कार्रवाई

इस मामले में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों आरके सिंह और प्रदीप कुमार को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा कई अन्य सरकारी अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। FIR के अनुसार, यह कथित घोटाला 26 सितंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 के बीच लगभग पांच महीनों तक चला। इस दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 सहित विकास एवं पंचायत विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए जारी फंड को बिना अनुमति के डायवर्ट किया गया।