अनिल अंबानी की कंपनियों पर CBI का बड़ा एक्शन! मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु के 7 ठिकानों पर छापेमारी

ED raids in bank loan fraud against Anil Ambani group companies
CBI Searches Reliance ADA Group: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बताया कि उसने रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनियों में से एक, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में सात जगहों पर तलाशी ली है। ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि ये जगहें मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में फैली हुई थीं। CBI ने यह छापेमारी 14 मई 2026 को मुंबई के विशेष जज द्वारा जारी वारंट के आधार पर की है। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के उन पूर्व CEO, CFO और डायरेक्टर्स के आवासीय परिसरों पर की गई, जो 2015-2017 के दौरान पद पर थे।
CBI ने कहा कि तलाशी कंपनी के तत्कालीन CEO, CFO और निदेशकों के घरों पर ली गई, जिन्होंने 2015-2017 के दौरान काम किया था। तलाशी मुंबई में CBI मामलों के विशेष न्यायाधीश द्वारा 14.05.2026 को जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई थी। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और आगे की जांच जारी है।
पिछले कुछ महीनों में CBI ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और LIC द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर सात मामले दर्ज किए हैं। ये मामले हजारों करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े हैं। इन मामलों में कथित नुकसान की कुल राशि 27,337 करोड़ रुपये है। इन मामलों के दर्ज होने के बाद, CBI ने पिछले कुछ महीनों में 31 जगहों पर तलाशी ली थी।
RCom के दो वरिष्ठ अधिकारियों - रिलायंस कम्युनिकेशंस के संयुक्त अध्यक्ष डी. विश्वनाथ (जो ग्रुप के बैंकिंग कार्यों के समग्र प्रभारी थे) और उपाध्यक्ष अनिल कालिया (जिन्होंने बैंकिंग कार्यों और फंड के भुगतान/उपयोग के प्रबंधन में डी. विश्वनाथ का सक्रिय रूप से समर्थन किया था) - को 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।
दोनों आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। CBI ने बताया कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप से जुड़े मामलों की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।
पिछले शनिवार को, CBI ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनियों - रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और उनके निदेशकों - के खिलाफ दर्ज तीन मामलों के सिलसिले में मुंबई में 17 जगहों पर तलाशी ली थी।
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