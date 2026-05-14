अनिल अंबानी की कंपनियों पर CBI का बड़ा एक्शन! मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु के 7 ठिकानों पर छापेमारी

CBI Searches Reliance ADA Group: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बताया कि उसने रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनियों में से एक, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में सात जगहों पर तलाशी ली है। ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि ये जगहें मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में फैली हुई थीं। CBI ने यह छापेमारी 14 मई 2026 को मुंबई के विशेष जज द्वारा जारी वारंट के आधार पर की है। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के उन पूर्व CEO, CFO और डायरेक्टर्स के आवासीय परिसरों पर की गई, जो 2015-2017 के दौरान पद पर थे।