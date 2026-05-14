NEET 2026 Paper Leak मामले में सीबीआई ने 2 और शातिरों को किया गिरफ्तार, 5 आरोपी 7 दिन के लिए CBI रिमांड में भेजे गए

NEET 2026 Paper Leak मामले की जांच सीबीआई कर रही है। रोजाना इस मामले में गिरफ्तारियां की जा रही है। इसी कड़ी में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में लगातार छापेमारी करते हुए 14 जगहों पर छापा मारा गया है। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक महाराष्ट्र के पुणे और दूसरा महाराष्ट्र के ही अहिल्यानगर से है। अब तक इस मामले में गिरफ़्तारी की संख्या 7 तक पहुंच गई है। गिरफ्तार होने वाले शातिरों में धनंजय लोखंडा, मनीषा वाघमारे का नाम शामिल है। एक दिन पहले भी इसी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जिनमें 3 जयपुर से था। साथ ही 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से था। 5 आरोपियों को 7 दिन के लिए CBI रिमांड पर भेज दिया गया है।