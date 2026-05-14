Chhattisgarh Ministers Protocol Convoy: पीएम मोदी के बाद नेताम समेत छत्तीसगढ़ के इन 3 मंत्रियों ने छोड़ा प्रोटोकॉल काफिला

अंबिकापुर। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध से आए संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन संरक्षण और सादगीपूर्ण जीवनशैली अपनाने की अपील की गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के 3 मंत्रियों (Chhattisgarh Ministers Protocol Convoy) ने प्रोटोकॉल वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल और मंत्री रामविचार नेताम ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब सामान्य परिस्थितियों में पायलट वाहन, फॉलो गाड़ी और अतिरिक्त प्रोटोकॉल वाहन नहीं चलेंगे।